وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.18 بالمئة لينهي جلسة التداول عند 1416.00 دولارا للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1418.00 دولارا للأوقية.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية،هاريش ف: "إن هناك إقبالا أكبر على الأصول المرتفعة المخاطر"، مضيفا أن الذهب يشهد تصحيحا فنيا على الرغم من أن التوقعات بصفة عامة إيجابية.

والذهب في مسار تسجيل مكاسب للأسبوع السابع، مدفوعا بشكل رئيسي بمخاوف النمو العالمي وتوقعات بتيسير بنوك مركزية كبيرة للسياسة النقدية.

وتسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة والتوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو في الضغط على الدولار، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية مقتدية بالمكاسب القوية التي حققتها وول ستريت.

ويقول محللون إن من المتوقع أن تشهد الأسواق تداولات محدودة بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وسينصب تركيز المستثمرين القادم على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية في يونيو المقرر صدورها اليوم الجمعة، مع توقع خبراء اقتصاديين ارتفاعها بواقع 160 ألفا في يونيو، مقارنة مع 75 ألفا في مايو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة لتنهي التعاملات عند 15.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 832.50 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.44 بالمئة إلى 1564.52 دولار للأوقية. وفي جلسة الأربعاء قفز المعدن إلى أعلى مستوياته فيما يزيد عن ثلاثة أشهر عند 1574 دولار.