وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي دون تغيير عن يونيو لكن بزيادة نحو 1.2 % مقارنة بمستويات 2018 على أن يأتي معظم النمو من زيادة إنتاج القمح.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 173.0 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 173.5 نقطة في مايو.

كانت القراءة السابقة لشهر مايو عند 172.4 نقطة.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان انخفاضا بنسبة 11.9%مقارنة مع مايو لكنه مازال مرتفعاً بنسبة 9.4 % منذ بداية العام.

جاء انخفاض الأسعار في يونيو نتيجة زيادة فرص التصدير وضعف الطلب على الاستيراد.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الخضروات 1.6% عن الشهر السابق ولامس أدنى مستوياته منذ ديسمبر متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب 6.7% مقارنة مع مايو وسجل ارتفاعا بنسبة 3.8 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم.

وزاد مؤشر الفاو لأسعار اللحوم 1.5 % بينما زاد مؤشر أسعار السكر 4.2% عنه قبل شهر.

وفي ثالث توقعاتها للعام الحالي، توقعت الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب 2.685 مليار طن، دون تغير عن التقرير الصادر في يونيو وأعلى 1.2% عن مستويات العام الماضي.

وقالت الفاو إن توقعات استهلاك الحبوب عالميا في 2019-2020 زادت بشكل طفيف وتبدو الآن بصدد تجاوز 2.708 مليار طن بزيادة واحد بالمئة عن مستويات 2018-2019.