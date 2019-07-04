قال صندوق النقد في بيان اليوم الأربعاء إن القرض سيساعد في خفض الدين العام وتوسيع الإنفاق الاجتماعي.

لكن الصندوق وضع بعض الشروط الصعبة، بما في ذلك الالتزام بالسماح للسوق بتحديد سعر الروبية الباكستانية، بدلاً من دعم البنك المركزي للعملة.

انخفضت الروبية أكثر من 40 في المائة العام الماضي.

لكن مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بشكل خطير، وقاعدة ضريبية تغطي بالكاد 1 بالمائة من السكان، والعجز التجاري الساحق وميزانية الدفاع الضخمة، توجه خان إلى جميع أنحاء العالم منذ انتخابه العام الماضي بحثًا عن تمويل.

يشار الى ان أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي ستكون مليار دولار.