وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على تويتر: "ترأست جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي اعتمدنا خلالها فتح 122 نشاط اقتصادي بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100 في المئة للأجانب".

وأضاف أن بين القطاعات التي ستكون مفتوحة بنسبة 100 في المئة للاستثمار الأجنبي، قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في الإمارات: "ستقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفهم".

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن "هدفنا التحفيز والتنشيط والتسهيل، ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، ونريد استقطاب مستثمرين جدد، ومواهب جديدة، ودماء جديدة، وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني."