وبحلول الساعة 1746 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.66 بالمئة إلى 1385.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 يونيو حزيران عند 1381.51 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 1.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1389.30 دولار للأوقية.

واتفقت الولايات المتحدة والصين يوم السبت على استئناف مفاوضات التجارة، بعدما قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنازلات إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حين اجتمع الزعيمان على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وحفزت هذه الأنباء موجة صعود في الأسهم العالمية ودفعت مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مما حد من التدفقات على المعدن النفيس باعتباره من الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.14 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.68 بالمئة إلى 1548.51 دولار.

وهبط البلاتين 0.66 بالمئة إلى 827.50 دولار للأوقية، لينزل من ذروة ستة أسابيع البالغة 846.11 دولار التي لامسها في وقت سابق من الجلسة.