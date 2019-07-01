واليوم، الاثنين، الأول من يوليو بلغ سعر عملة البيتكوين الواحدة نحو 11 ألف دولار أميركي، لكن العملة ذاتها كانت في يناير الماضي في حدود 3800 دولار أميركي، أي أنها زادت قرابة 7 آلاف دولار خلال أشهر قليلة، بحسب بيانات موقع "كوين ديسك"، الذي يتابع أداء العملات الرقمية.

وتقول تقارير اقتصادية إن البيتكوين حققت أرقاما قوية خلال الأشهر الماضي، وتجاوزت فيها أصولا تقليدية، إذ ارتفعت في النصف الأول في 2019 بأكثر من 116 في المئة.

وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة القيمة السوقية للعملات المشفرة في 2019 إلى 247 مليار دولار، حسب أرقام نشرت في مايو الماضي، علما أنها كانت 125 مليارا في يناير 2019.

وأوضح الخبير الاقتصادي، عمرو عبده، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" السبب وراء هذا الارتفاع في قيمة البيتكوين، قائلا أنه الطلب الكبير على هذه العملة في الصين، نتيجة الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.

ومن أجل مواجهة الضغوط الأميركية المتزايدة، قامت الصين بتخفيض قيمة عملتها اليوان، الأمر الذي دفع كثيرا من الصينيين للإقبال على البتكوين باعتبارها حافظة للمكاسب، وفق الخبير الاقتصادي.

كذلك لفت عبده إلى أنه بعد وصول العملة الرقمية إلى 7 آلاف دولار بدأت مؤسسات مالية كبرى تستثمر في البيتكوين، وهو الأمر الذي زاد من سعرها.

عملة "فيسبوك"

وتأثر سعر البيتكوين إيجابا بإعلان "فيسبوك" في منتصف يونيو الماضي، أنها ستطلق قريبا عملتها الرقمية "ليبرا"، وحققت العملة الرقمية أعلى مستوى لها خلال 15 شهرا.

وحول تأثير عملة "فيسبوك" على البيتكوين، أشار عبده إلى أن هناك ارتباطا ثانويا بين "فيسبوك" وارتفاع البيتكوين، لكن الأمر يظهر أن العالم بدأ في اعتماد نمط جديد هو العملات الرقمية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تنخفض أسعار العملة الرقمية خلال الأشهر المتبقية من هذا العام لتستقر عند 9 آلاف دولار، مضيفا أن البيتكوين عمرها الآن 10 سنوات، وأثبتت نفسها، إذ أصبحت ملاذا آمنا، بعد كانت تشهد تقلبات حادة في السنوات الماضية.

وهناك أكثر من 100 عملة رقمية في مجال الإنترنت على الأقل، إلا أن البيتكوين تسيطر على 60 في المئة من سوق هذه العملات.

وتعتبر العملات الرقمية واحدة من أكثر الوسائل التكنولوجية إثارة للجدل في القرن الـ21، فهي عملة مشفرة ولم تتجاوز قيمة البيتكوين سنتا واحدا في البداية، لكنها سجلت في ديسمبر 2017 إلى نحو 20 ألف دولار للبيتكوين الواحدة.

والبتكوين نظام عملات رقمي لا تتحكم فيه البنوك المركزية، مثل العملات التقليدية، وهي وهمية فتعاملاتها تتم في الإنترنت ولا يوجد لها وجود مادي.