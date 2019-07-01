ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار، بما يعادل 2.7% عند 66.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي، تسليم أغسطس، 1.52 دولار، أو 2.6% مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع، عند 60.13 دولار.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، الاثنين والثلاثاء، لمناقشة تخفيضات المعروض. وتقلص المجموعة إنتاج النفط منذ 2017 لمنع تراجع الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأميركي.