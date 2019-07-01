سكاي نيوز عربية - أبوظبي أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، الأحد، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، التي سيتم العمل بها اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى نهاية يوليو.