ونقل موقع "الشروق" المحلي عن بيان الجمارك قوله إنه جرى تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدله الحالي وهو 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:
العملة والسعر بالجنيه...
دولار أمريكي: 16 جنيها
يورو: 18.1968
جنيه إسترليني: 20.3424
دولار كندي: 12.1868
ريـال سعودي: 4.2665
درهم إماراتي: 4.3564
يوان صيني: 2.3269
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي بـ16.77 جنيها لبعض السلع منها الألعاب النارية، وأصناف مفروشات، والأحذية الرياضية.