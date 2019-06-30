فمن 23 دولة أفريقية، جاء المشجعون إلى مصر ليؤازروا منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية، وليساهموا في إنعاش حركة السياحة في المقاصد السياحية المصرية.

وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط: "كأس الأمم الأفريقية هي رسالة للعالم أن مصر قادرة في غضون 4 شهور على استضافة حدث كروي إقليمي دولي مهم، هي صورة رسمها حفل الافتتاح والجمهور، وآظهرت مصر بشكل منظم وقوي".

وأحدثت البطولة التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة، ويتابعها الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، انتعاشا سياحيا ملموسا في المحافظات الأربع التي تقام فيها مباريات البطولة، وهي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

وتوافد المشجعون من كافه أرجاء القارة السمراء، فارتفعت فيها معدلات الإشغال الفندقي حتى تخطت 80 في المئة، كما شهدت المقاصد السياحية في تلك المحافظات إقبالا كبيرا من السياح الأفارقة.

ويأمل المسؤولون في مصر أن تساهم البطولة التي تعد الأكبر في تاريخ بطولات كاس الأمم الأفريقية من حيث عدد الدول المشاركة، في الترويج للمقاصد السياحية المختلفة، وأن تلقي مزيدا من الضوء على مصر كوجهة سياحية بارزة في القارة الأفريقية.

ويشهد قطاع السياحة في مصر انتعاشا ملموسا حيث ارتفعت أعداد السياح بنسبة 47 في المئة العام الماضي، لتصل إلى 9.8 ملايين سائح، فيما تجاوزت الإيرادات السياحية 5.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.