وقال الفالح للصحفيين:" أعتقد على الأرجح أن هناك تمديدا لتسعة أشهر".



وأضاف أن "الطلب بدأ يخف قليلا ولكن أعتقد إنه مازال قويا". موضحا أنه يعتقد أن السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.



وكان الفالح فد نشر في وقت سابق على حسابه الرسمي في موقع تويتر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط لدول "أوبك" اعتبارا من يوليو 2019.

وأضاف: "مرة أخرى، يؤكد هذا الاتفاق، بأن الشراكة السعودية الروسية تمهّد الطريق لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين، واستدامة نمو الاقتصاد العالمي".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال اليوم السبت، إنه أبرم اتفاقاً مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتمديد اتفاق "أوبك" لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.



ويلتقي وزراء نفط أوبك يوم الاثنين في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.



