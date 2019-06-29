وصرح بوتن للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا "سنمدد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك. ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".

وأبلغ بوتن، يوم السبت، ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، أنه سعيد لبحث التعاون بين البلدين في أسواق الطاقة.

وعلى صعيد آخر، أعرب بوتن عن امتنانه لدعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، له لزيارة السعودية في فصل الخريف.

وقال بوين أيضا إن روسيا تدعم رئاسة السعودية لدول مجموعة العشرين في سنة 2020، وفق ما نقلت رويترز.

وجرى افتتاح قمة مجموعة العشرين، يوم الجمعة، في أوساكا، غربي اليابان، وتم طرح عدد من القضايا الراهنة في العالم على طاولة المباحثات بين الزعماء مثل التوترات الجيوستراتيجية والطاقة والتجارة.