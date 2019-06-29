تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية تاكاتا والتي قد تكون قاتلة، واستكمال عمليات استدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.

عندما تتم عملية الاستدعاء الأخيرة، تقول هوندا إنها ستستعيد 22.6 مليون نافخ في حوالي 12.9 مليون سيارة.

يمكن لأجهزة نفخ تاكاتا أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجر علبة معدنية، وتخرج شظاياها.

قُتل 24 شخصا وجُرح المئات جراء الخلل في جميع أنحاء العالم.

وتعد هوندا أكبر عملاء تاكاتا.

تشمل عمليات الاستدعاء العديد من طرز هوندا وأكورا من عام 2003 إلى عام 2015.

جميع آلات النفخ البديلة التي تم استلامها صنعت بواسطة تاكاتا في وقت مبكر من عملية الاستعادة.

لا تشمل عمليات السحب أجهزة نفخ تحتوي على مادة كيميائية تمتص الرطوبة.

وستقرر الحكومة بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان ينبغي استدعاؤها.