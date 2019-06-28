وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 66.55 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات لتغلق عند 59.43 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي إن من المتوقع أن تمدد أوبك اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع القادم وأن تناقش المزيد من الخفض.

وأبلغت مصادر هذا الشهر أن الجزائر طرحت فكرة إضافة حوالي 600 ألف برميل يوميا إلى التخفيضات الانتاجية.

وسيعقب اجتماع أوبك قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد اليابان في مطلع الأسبوع القادم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية أميركية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.