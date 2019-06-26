وتضم المنطقة الأولى في المشروع منطقة منتجع الترفيه وهي مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق.

أما المنطقة الثانية للمشروع فهي مركز المدينة الذي يشمل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون تضم مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة وملاعب رياضية ومسارح ودور سينما.

وتضم المنطقة الثالثة "الطبيعة" مجموعة من المناطق البيئية والحياة البرية، إضافة إلى ملعب لرياضة الغولف.

كذلك تشمل القدية منطقة "الحركة والتشويق" التي ستكون موطنا للفعاليات والتجارب المستوحاة من مختلف العلوم والتقنيات في مجال الحركة والتشويق.

وإلى جانب "الحركة والتشويق" تتواجد منطقة "الغولف والمنطقة السكنية" التي تشمل ملعبا لبطولات رياضة الجولف ومنتجعا صحيا ومرافق للفروسية، بالإضافة إلى فلل ومنازل سكنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أنه تم تطوير المخطط العام للمشروع بالتعاون مع شركة "بيارك إنغلز غروب" الدنماركية بعد دراسة للأنماط الطبيعية المتعاقبة عبر التاريخ التي رسمت معالم أرض المشروع، حيث سيكون بناء المشروع عبر تطوير شبكة من المناطق الخضراء المتماشية مع تلك الأنماط، لتوفر للزوار إمكانية الاستمتاع برياضة المشي والدراجات من خلال المسارات الخضراء المتنوعة المخصصة لذلك.