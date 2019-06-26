وأوضح سلطات مفتي، وكيل محافظ الهيئة السعودية للاستثمارات في مؤتمر صحفي أن مذكرات التفاهم والاتفاقات وعددها 15 تغطي قطاعات منها القطاع المالي والإعلام والصناعات التحويلية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

وأفاد مفتي بمنح تراخيص أعمال جديدة لعدد من الشركات الكورية الجنوبية، مما يسمح لها بإقامة أعمال في السعودية.

من جانبها، قالت "إس-أويل" ثالث أكبر شركة لتكرير النفط من حيث الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع أكبر مساهميها أرامكو السعودية بشان المشورة الفنية لمصنع بتروكيماويات بعدة مليارات من الدولارات تتطلع لتشييده.

وأوضحت "إس-أويل" في بيان الأربعاء، أن تكلفة المشروع المقترح الواقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية تُقدر بستة مليارات دولار، ارتفاعا من 4.3 مليار دولار توقعتها في السابق، وفق ما نقلت "رويترز"

وذكرت "إس-أويل" أنها تأمل في الانتهاء من المصنع بحلول 2024 في إطار مساع لتوسعة أنشطتها للبتروكيماويات.

ويتزامن الإعلان عن مذكرات التفاهم مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع.