وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".

ومن المقرر أن يقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في المشروع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي إنشاء مطار خليج نيوم تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وتماشيا مع رؤية الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.