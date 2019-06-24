وبلغت قيمة الدولار 5.717 ليرات، الاثنين، بارتفاع بنحو 2 بالمائة، بعد ساعات فقط من فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، على منافسه مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم، في اول تغيير رئيسي في إدارة المدينة منذ 25 عاما.

وانضم عشرات الآلاف إلى احتفالات الفوز في تجمعات تلقائية وأخرى منظمة في أنحاء إسطنبول بعد ظهور النتائج، الأحد.

وفقدت الليرة 15 بالمئة أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس، وأسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.