وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة، ليصل إلى 65.45 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.6 بالمئة، إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أميركية مُسيرة، وأعلن الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات "كبرى" على إيران، الاثنين، بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في "أواندا": "يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط مطلع الأسبوع، إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية".

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي، بعد أن أسقطت إيران الطائرة المُسيرة التي قال الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي، بينما زعمت طهران إنها كانت فوق أراضيها.