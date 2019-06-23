ومن شأن النظام الجديد فتح الباب لآلاف المقيمين والعاملين في السعودية للدخول في عالم الأعمال ومزاولة الأعمال التجارية جنبا إلى جنب مع مواطني البلاد.

وبدأت بوابة إلكترونية حكومية سعودية في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة سابرك saprc.gov.sa.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة (800 ألف ريال سعودي)، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً (100 ألف ريال سعودي)، حسب رويترز.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بـمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، بحسب "واس".

وفي ما يلي المزايا التسعة لنظام الإقامة الجديد:

1- يمكن من خلال النظام استصدار الإقامة الأسرة.

2- استصدار أذون زيارة للأقارب.

3- استقدام العمالة والموظفين.

4- امتلاك العقار، سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة فينتفع بعقاراتهما لمدة لا تتجاوز 99 سنة دون التملك، ويكون هذا الحق قابلا للانتقال إلى الغير.

5- الحق الكامل في امتلاك وسائل النقل.

6- إمكانية عمل صاحب الإقامة المميزة هو وأفراد أسرته في المهن غير المقصورة على السعوديين في القطاع الخاص.

7- الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق.

8- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول البلاد والخروج منها.

9 - وأخيرا مزاولة الأنشطة التجارية.