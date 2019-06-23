وبحسب المسح، كانت سعر الوقود في فلسطين الأعلى عربيا حيث بلغ سعر اللتر الواحد حوالى 1.73 دولار، في حين سجلت أسعاره في ليبيا أقل الأسعار بين الدول العربية.

وبلغ سعر اللتر الواحد في ليبيا 0.11 دولار، مع العلم أنه تم الحصول على هذه الأسعار من مصادر مختلفة نظرا لعدم ذكرها في موقع "غلوبال بترول برايسز".

ويعود سبب ارتفاع سعر الوقود في فلسطين إلى ارتباطه بسعر الوقود في إسرائيل، التي تعتبر المزود الوحيد للوقود ومشتقات البترول للفلسطينيين.

وأكد الموقع أن معظم الأسعار الواردة هي الأرقام الرسمية، فقد كان سعر الوقود في السودان هو الأقل وسجل سعر اللتر لغاية 17 يونيو 2019 نحو 0.14 دولار، وحلت الكويت بعده مباشرة بسعر اللتر الواحد 0.35 دولار.

أما الأعلى عربيا وفقا للموقع فكان اليمن، حيث بلغ سعر الليتر حوالي 1.57 دولار، ثم الأردن (1.42 دولار) فالمغرب (1.07 دولار).