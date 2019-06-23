وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مركز الإقامة المميزة بدأ الأحد في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة سابرك saprc.gov.sa.

وذكرت أن الراغبين في التقدم للحصول عىل الإقامة المميزة يستطيعون رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات عبر المنصة التي توفر تعريقا بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة (800 ألف ريال سعودي)، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً (100 ألف ريال سعودي)، حسب رويترز.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نظام الإقامة المميزة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة مالياً وإدارياً مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، بحسب "واس".