ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم المجموعة قوله إن "تحقيقا يجري منذ أبريل الماضي، ونحن نؤكد هذه المعلومات".

وتعرضت الشركة الألمانية منذ أشهر لتحقيق أجرته السلطات الألمانية شمل نماذج مرسيدس-بنز جي.ال.كاي220 سي.دي.اي، المصنوعة بين 2012 و2015.

ويقلل البرنامج المعني من انبعاث الجزيئات الضارة من المركبات خلال فترة الاختبار، إلا أن هذه المركبات تصدر على الطريق كميات ضارة من الانبعاثات تفوق الحدود المسموح بها.

وكانت السلطات الألمانية قد طلبت من ديملر العام الماضي استعادة 700 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم، منها 280 ألف في ألمانيا، بسبب اعتماد برامج غير قانونية، إلا أن الشركة استأنفت القرار.

إلى ذلك، فإن ديملر مهددة منذ فبراير بعقوبات مالية في إطار فضيحة ديزلغيت، من قبل المدعي العام في شتوتغارت.

وبدأت التحقيقات حول فضيحة الديزل في ألمانيا في 2015، عندما اعترفت مجموعة فولكسفاغن بالتلاعب ب 11 مليون سيارة، بينها 2,4 مليون بيعت في ألمانيا.