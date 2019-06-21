وتشتبه الولايات المتحدة باستخدام الصين منتجات هواوي للتجسس على حكومات أجنبية، الأمر الذي تنفيه هواوي.

وتبدي واشنطن قلقا لتقدم هواوي في تطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس (5G) إذ أنها الشركة الرائدة في هذا المجال عالميا.

وتحت شعار حماية الأمن القومي، أعلنت ادارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي منع المؤسسات الأميركية من بيع معدات هواوي مع منح المجموعة وشركائها الأميركيين مهلة 90 يوما لمعالجة الأوضاع.

والأسبوع الماضي أعلن مؤسس هواوي رين زينغفاي تراجعا كبيرا في المبيعات في الخارج ما اضطره إلى خفض ثلث الإنتاج بحلول نهاية 2020، لكن ذلك لم يمنع غلوب تيليكوم من مواصلة جهوده لنشر هذه التكنولوجيا، وقال إرنست كو رئيس المجموعة الفيليبينية في بيان: "لقد تخطينا مرحلة حاسمة في تحقيق هدفنا السماح لمزيد من سكان البلاد بالتواصل عبر الإنترنت"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".