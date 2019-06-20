وتطمح المجموعة إلى مضاعفة حجم مبيعاتها في إفريقيا والشرق الأوسط بحلول 2021، وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس حفل افتتاح المصنع الذي سينتج سيارات من طراز "بيجو 208" المصنعة حاليا في سلوفاكيا، بحسب فرانس برس.

وتم عرض نموذج لهذه السيارة أثناء الحفل، وبدأ المصنع بإنتاج محركات هذه السيارات منذ ديسمبر، وأجريت المراحل التجريبية خلال الأسابيع الماضية.

ويرتقب أن يرتفع إنتاج المصنع لاحقا ليبلغ 200 ألف سيارة، وينتظر أن يشغل المصنع الذي استغرق تشييده أربع سنوات، نحو 2500 شخص في مرحلة أولى.

ويقع في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، ويبعد حوالى 200 كيلومتر عن ميناء طنجة المتوسط شمالا.

وأطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تراهن على صناعة السيارات والطيران. وتقول السلطات المغربية إن المملكة هي أول منتج للسيارات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتحتل صناعة السيارات صدارة الصادرات المغربية منذ 2014. ومثلت 24,4 بالمئة من مجموع تلك الصادرات سنة 2016 متقدمة على قطاعي الزراعة والفوسفات.