وانحسرت مخاوف المستثمرين إلى حد ما بعدما قالت طهران والرياض إنهما لا تريدان حربا، لكن التوترات في المنطقة تظل شديدة، ما قد يؤدي لتقلبات في تعاملات الأسهم.

وارتفعت البورصة السعودية 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، في حين نزلت بقية أسواق الأسهم الكبرى في الخليج.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم إن إيران لن تشن حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من نشر الولايات المتحدة مزيدا من القوات في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف حاسم"، لكنه قال إن المملكة لا تريد حربا.

وارتفعت أسهم البنوك السعودية اليوم.

وكسبت أسهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة والبنك السعودي البريطاني2.1 بالمئة. ويوم الأحد استكمل الأخير الاندماج مع البنك الأول ليشكلا ثالث أكبر بنك في المملكة، لتصبح شركة واحدة مدرجة بعد موافقة الجهات التنظيمية.

وهبط مؤشر قطر 0.3 بالمئة متراجعا للجلسة الرابعة على التوالي تحت ضغط الأسهم المالية. وفقد سهم بنك قطر الوطني 1.8 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 0.4 بالمئة.

وأمس الاثنين، قالت وكالة موديز في مذكرة إن البحرين والكويت وقطر والعراق هي الأكثر تأثرا بإغلاق إيران المحتمل لمضيق هرمز.

ونفي الجيش الإيراني أمس الاثنين وقوفه وراء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي وقال إنه إذا قرر إغلاق مضيق هرمز الحيوي فسيفعل ذلك على الملأ.

واستقر مؤشر أبوظبي، وكسب سهم بنك أبوظبي الأول أكبر مصارف البلاد 0.1 بالمئة فقط.