لكن الجهود التي أطلقتها فيسبوك مع شركائها، ومن بينهم شركات "باي بال" و"أوبر" و"سبوتيفاي" و"فيزا" و"ماستركارد"، قد تؤدي أيضا إلى تعقيد الأمور المتعلقة بالشبكة الاجتماعية المأزومة.

فموقع فيسبوك يخضع حاليا للتحقيق الفيدرالي حول ممارسات الخصوصية الخاصة به، ويواجه أيضا مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين تحقيقا جديدا لمكافحة الاحتكار في الكونغرس.

ومن غير المرجح أن يؤدي إنشاء فيسبوك عملتها الخاصة على مستوى العالم، إلى كبح اهتمام الهيئات التنظيمية بفيسبوك.

ومن المقرر أن تطلق العملة الرقمية، التي يطلق عليها "ليبرا"، خلال الستة إلى 12 شهرا القادمة.

وتأخذ فيسبوك زمام المبادرة في إنشاء "عملة "ليبرا" والتقنية الأساسية الخاصة بها.

وتأمل فيسبوك في جمع ما يصل إلى مليار دولار من الشركاء الحاليين والمستقبليين لدعم هذا الجهد.