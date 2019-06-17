وشدد الفالح على ضرورة أن "تتعاون جميع الدول في هذه المسألة لضمان استقرار الإمدادات"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف أنه يتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وغيرها من المنتجين بمن فيهم روسيا، في الأسبوع الأول من يوليو لبحث تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد الاتفاق.

واستطرد قائلا إن نمو الطلب على النفط "تماسك رغم النزاعات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية"، متوقعا أن يتجاوز الطلب العالمي 100 مليون برميل يوميا هذا العام.