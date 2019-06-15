وصرح مسؤول عراقي للأسوشيتد برس السبت بأن بغداد أبلغت بالاستثناء خلال مكالمة هاتفية أمس بين وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وأكد مسؤول آخر الاستثناء قائلا إنه سيبدأ في 19 يونيو.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ويشتكي قطاع الطاقة في العراق من حالة سيئة ولا يولد ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب المحلي، خاصة خلال أشهر الصيف ذات الحرارة الحارقة.

وحصل العراق على استثناء تلو الآخر منذ بدء سريان العقوبات الأميركية على إيران في نوفمبر.