وقال بنالكازار لشبكة "أونو" إنه "عندما يبدأ هذا المنجم بالإنتاج هنا في الإكوادور على بعد 90 كيلومترا عن كيتو، سيكون لدينا ثالث إنتاج من الذهب في العالم. ومن حيث الاحتياطات أنه ثاني أكبر منجم في العالم على الأرجح".

وسيبدأ تجهيز المنجم الواقع تحت الأرض في إقليم إيمبابورا في 2021 وسيبدأ استغلاله بعد 3 أعوام على ذلك، لمدة تقدر حاليا بحوالى 66 عاما.

وأوضح نائب وزير المناجم أن احتياطات الذهب في هذا المشروع قدرت بـ 25 مليون أونصة، والنحاس بـ11 مليون طن. وتابع أن احتياطي الفضة "كبير جدا" أيضا ويمكن أن يكون من الأوائل في العالم.

وأكبر منجم للذهب في العالم هو "غراسبرغ" في إندونيسيا وتقوم باستثماره المجموعة الأميركية "فريبورت-ماكموران".

وكانت الإكوادور عهدت بمشروع منجم الذهب "كاسكابيل" للمجموعة الاسترالية "سولغولد". وفي السنوات الـ 25 الأولى يفترض أن ينتج المنجم كل سنة 1.4 مليون أونصة من الفضة و438 ألف أونصة من الذهب و207 آلاف طن من النحاس، حسب السلطات الإكوادورية.

لكن مشروع "كاسكابيل" يصطدم بمعارضة سكان المنطقة.

وتطالب منظمات بإجراء استفتاء بشأنه كما حدث في مارس الماضي عند أدى تصويت إلى توقف مشروع منجمي للمجموعة الكندية "أي أن في ميتالز" في جنوب البلاد.