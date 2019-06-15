وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن الأصفر 1% بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأميركي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.

وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل نيسان 2018.

وسجلت العقود الأميركية عند التسوية 1344.50 دولار للأوقية مرتفعة 0.1% بعد أن كانت قفزت أثناء الجلسة إلى 1359.50 دولار.

وينهي المعدن النفيس الأسبوع على مكاسب بحوالي 1% مواصلا الصعود لرابع أسبوع على التوالي.

وعززت القراءات الاقتصادية الصادرة في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية القصيرة الأجل للانخفاض أمس الخميس قبيل اجتماع المركزي الأميركي المقرر الأسبوع القادم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.25% إلى 14.86 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 1% إلى 799.50 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1466.50 دولار للأوقية مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل نيسان 2018 ومواصلا الصعود لسابع جلسة على التوالي.