وذكرت الوزارة في بيان أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ستحرك سعر تذكرة مترو أنفاق الخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس" أمام الركاب، اعتبارا من السبت 15 يونيو.

وأشارت الوزارة إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة.

وأكدت الوزارة أن أسعار تذاكر خطي المترو الآخرين ستبقى دون تغيير.

وبافتتاح المحطات الجديدة سيصل الخط الثالث، الذي يبدأ في العتبة بوسط القاهرة إلى حي مصر الجديدة.

وسيساعد الخط الثالث في نهاية المطاف على ربط وسط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي يجري إنشاؤها على بعد 45 كيلومترا إلى الشرق من المدينة.

وفي العام الماضي رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق 3 جنيهات لعدد 9 محطات و5 جنيهات لعدد 16 محطة و7جنيهات لأكثر من 16 محطة وذلك بعد أن كانت شبكة المترو تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.

يذكر أن مترو الأنفاق يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500 ألف راكب يوميا.