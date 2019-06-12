وذكرت "وام" أن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ودعم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تأتي في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها دولة الإمارات في اليمن بمحافظة عدن.

ووقع الاتفاقية في المقر الرئيسي للمؤسسة في العاصمة الإماراتية أبو أبوظبي، نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد، أحمد الزعابي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج.

وقال الزعابي لوكالة "وام" إنه تم اعتماد مائة مليون دولار أميركي لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية، وستكون طاقتها الإنتاجية حوالى 120 ميغاوات، وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني.

وأضاف أنه تم إجراء مسح كامل للتعرف على حاجة البلاد والناس في هذه الظروف، وتم التخطيط للمشروع وترسيته وسيبدأ العمل على تنفيذه.

وتابع "نخوض تحديات واحدة مع الأشقاء في اليمن في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية ".

من جانبه، عبر الوزير العوج عن شكر حكومة اليمن لقيادة دولة الإمارات، ولمؤسسة خليفة بن زايد، على دعمهما السخي للشعب اليمني.

وأضاف: "ليس بغريب على الأشقاء الإماراتيين الذين اختلطت دماؤهم بدماء أبناء شعبنا اليمني وقوفهم إلى جانب اليمن ودعمه في مختلف المجالات التنموية والإغاثية".

من جهته، قال مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد الخوري، إنه بموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة بتوريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقوة إنتاجية 120 ميغاوات، على أن يتم تشغيلها أواخر عام 2019.