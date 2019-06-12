ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل، أو 1.86% إلى 61.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04دولار، أو 1.95% إلى 52.23 دولار للبرميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019، وإنتاج الخام الأميركي في تقرير شهر صدر الثلاثاء.

وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا، إلى 1.22 مليون برميل يوميا، وقلصت توقعات الإنتاج الأميركي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يومياً، أي بما يقل 140 ألف برميل يوميا عن توقعات مايو.

كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأميركية أسعار النفط تحت ضغط.

وبحسب معهد البترول الأميركي الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من يونيو إلى 482.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.