وكتب ترامب على تويتر: "اليورو وعملات أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدولار، مما يجعل الولايات المتحدة في وضع غير موات بشكل كبير"، إلا أنه لم يقدم أي دليل.

كما انتقد ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية "أكثر من اللازم" وكذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدته: "سعر فائدة مجلس الاحتياطي مرتفع جدا، مما يعزز التشديد الكمي السخيف! ليس لديهم أدنى فكرة"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكسر ترامب القاعدة التي أرساها الرؤساء الأميركيون السابقون لعشرات السنوات، بالنأي بأنفسهم عن السياسة النقدية للبلاد.

ويتعرض البنك المركزي، الذي يُنظر إلى استقلاله السياسي كشرط أساسي لاستقلاله الاقتصادي، لضغوط في ظل الحروب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب، ومؤشرات أخرى على ضعف اقتصادي محتمل.

وقد تقرر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة الأميركية الرئيسية، خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في ضوء ضعف بيانات الوظائف والتضخم.