ويعود المعدن النفيس، الذي استخدمه الكثيرون كملاذ آمن لآلاف السنين، مرة أخرى للظهور مع تزايد الأزمات الجيوسياسية.

ومع أن الاعتقاد السائد أن صندوق النقد الدولي يمتلك الاحتياطي الأكبر من الذهب نظراً لأهميته في اقتصاديات الكثير من الدول، إلا أن هذه الهيئة الدولية تحتل المركز الثالث بعد ألمانيا الثانية، والولايات المتحدة الأميركية التي تتصدر القائمة كما يلي.

7 ـ الصين (1885 طن).

6 ـ روسيا ( 2168 طن).

5 ـ فرنسا (2436 طن).

4 ـ إيطاليا (2451 طن).

3 ـ صندوق النقد الدولي (2814 طن).

2 ـ ألمانيا (3369 طن).

1 ـ الولايات المتحدة الأميركية (8133 طن).