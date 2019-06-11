وقال بيل فورد في معرض لتكنولوجيا السيارات في تل أبيب، الثلاثاء، عن خسارة الشركة حصة في السوق "لا أوافق".

وأضاف "نظامنا للقيادة الذاتية، قادر على المنافسة بقوة من ناحية التكنولوجيا.. لدينا أفضل شروط لزمن التطوير ولكن نريد أن نكون حذرين بشدة قبل السماح للناس بركوب السيارة".

وذكر فورد أن توقيت تسويق سيارات القيادة الذاتية غير واضح في ظل الحاجة لحل قضايا مسائل تتعلق بالسلامة.

وقال في مؤتمر إيكوموشن "نتعامل مع أرواح الناس. ينبغي أن نكون على ثقة تامة بأننا على أهبة الاستعداد لوقت الذروة في جميع الظروف".

وصرح لرويترز بأن مستقبل السيارات ذاتية القيادة مرهون في نهاية المطاف بثقة العميل.