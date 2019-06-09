وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على فيسبوك أن "محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن) بالخط الثالث للمترو ستكون مفتوحة أمام الركاب بدءا من السبت".

ونشرت الوزارة صور محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

وأشارت الوزارة إلى انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب، وهي المرحلة التي شهدت إنهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات.

وأجرى الوزير جولة تفقدية في الخط الثالث للمترو، مستقلا أحد القطارات للتأكد من "الاستعداد التام لاستقبال الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم".

وكان الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية السابق، أدى اليمين وزيرا للنقل، مارس الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل 22 شخصا في حادث تصادم مأساوي بمحطة القطارات المركزية بالقاهرة في شهر فبراير الماضي.

وتستعد مصر لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي فازت بحق تنظيمها بعد تجريد الكاميرون من حق التنظيم، في نهاية العام الماضي، بسبب مخاوف من بطء استعداداتها للبطولة.

وهذه هي المرة الخامسة التي تفوز فيها مصر بشرف التنظيم بعد أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، والأخيرة فازت فيها مصر باللقب القاري للمرة الخامسة.

وتقام البطولة لأول مرة خلال أشهر الصيف في النصف الشمالي للكرة الأرضية بدلا من موعدها المعتاد في يناير لتجنب إزعاج الأندية الأوروبية التي كانت تفقد لاعبيها الأفارقة الدوليين في فترة مهمة من الموسم من أجل المشاركة في النهائيات القارية.