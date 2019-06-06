وذكرت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن العجز التجاري انخفض 2.1 بالمئة إلى 50.8 مليار دولار.

وجرى تعديل بيانات مارس بالزيادة لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 51.9 مليار دولار بدلا من 50 مليار دولار في التقديرات السابقة، وعدلت الحكومة بيانات التجارة اعتبارا من 2014.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 50.7 مليار دولار في أبريل.

وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، وهو محور اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرفع شعار "أميركا أولا"، 29.7 بالمئة إلى 26.9 مليار دولار.

وفي أبريل، انخفضت الواردات السلعية 2.5 بالمئة إلى208.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ يناير 2018، وتراجعت الواردات بصفة عامة في أبريل.

وهبطت واردات السلع الاستهلاكية 1.1 مليار دولار، كما سجلت واردات السيارات والسلع الرأسمالية انخفاضا، وقد يشير ضعف الواردات إلى ضعف الطلب المحلي.

وانخفضت الصادرات السلعية 3.1 بالمئة إلى 136.9 مليار دولار، حيث يعد انخفاض الصادرات بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ يناير 2015.

وهوت صادرات الطائرات المدنية 2.3 مليار دولار. وعلقت بوينغ في مارس تسليمات طائراتها 737 ماكس بعد وقف تحليق الطائرة لأجل غير مسمي عقب وقوع حادثين داميين في خمسة أشهر. وجرى خفض معدل إنتاج الطائرة التي تعاني من مشكلات.

وانخفض عجز تجارة السلع المعدل في ضوء التضخم إلى 81.9 مليار دولار في أبريل من 83 مليار دولار في الشهر السابق.