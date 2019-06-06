وكانت العقود قد تعززت قليلا، في وقت سابق من الجلسة، ثم هوت بعد صدور بيانات المخزون الأميركي.

وتحدد سعر التسوية لعقود برنت على انخفاض 1.34 دولار، أي ما يعادل 2.2 بالمئة عند 60.63 دولار للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط، منخفضا 1.80 دولار أو 3.4 في المئة إلى 51.68 دولار للبرميل. وخلال الجلسة، لامس الخام الأميركي 50.60 دولار للبرميل، أقل مستوياته منذ 14 يناير.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية زادت الأسبوع الماضي.

ونمت مخزونات الخام 6.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادتها 849 ألف برميل، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2017 وبما يزيد نحو 6 بالمئة فوق متوسط 5 سنوات لهذا الوقت من العام.