وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 61.55 دولار للبرميل، بحلول الساعة 5:52 صباحا بتوقيت غرينتش.

وارتفعت عقود برنت 1.1 بالمئة، الثلاثاء، بعد هبوطها نحو 13 بالمئة في الجلسات الأربع السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 53 دولارا للبرميل، وأغلق الخام الأميركي مرتفعا 0.4 بالمئة، الثلاثاء.

وسجلت أسعار النفط هبوطا حادا بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها تلقت دعما بعد صعود أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، حسبما قال معهد البترول الأميركي، الثلاثاء.

وزادت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو إلى 478 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين، التي أشارت إلى انخفاض قدره 849 ألف برميل يوميا.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية في وقت لاحق.

وللحيلولة دون حدوث تخمة في الإمدادات ودعم الأسعار، تعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على كبح الإنتاج منذ بداية العام.

ويعتزم المنتجون اتخاذ قرار في وقت لاحق هذا الشهر أو أوائل يوليو بخصوص ما إذا كانوا سيواصلون تقييد الإمدادات.

ومما يبرز المخاوف من تخمة المعروض، قال رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، إيغور سيتشن إن روسيا يجب أن تضخ كيفما تشاء وإنه سيطلب تعويضا من الحكومة إذا جرى تمديد التخفيضات.