البنك الدولي، وهو وكالة لمكافحة الفقر، يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمائة هذا العام.

سيكون ذلك أبطأ نمو في التقويم السنوي منذ عام 2016، وهو أقل من نمو 2.9 بالمائة الذي توقعته الوكالة في يناير.

خفض البنك الدولي التصنيف الائتماني لكل منطقة رئيسية، رغم أنه أبقى توقعاته لعام 2019 للنمو في الولايات المتحدة عند 2.5 بالمائة.

في البلدان ال19 التي تستخدم عملة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.2 بالمائة، منخفضا من 1.8 بالمائة العام الماضي و 1.6 بالمائة الذي توقعه البنك الدولي في يناير.

تباطأت التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية لإدارة ترامب مع الصين، ومن المتوقع أن تتوسع بنسبة 2.6 بالمائة فقط هذا العام.