وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.28 دولار للبرميل عند التسوية، منخفضة 71 سنتا أو 1.2 بالمئة.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي منخفضا 25 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 53.25 دولار للبرميل.

وقالت المكسيك إنها سترفض أي فكرة أميركية لاستقبال طالبي اللجوء من أميركا الوسطى إذا أثيرت خلال محادثات هذا الأسبوع مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدد بفرض رسوم بسبب مخاوف الهجرة.

يأتي احتمال فرض رسوم على المكسيك في الوقت الذي تضررت فيه أسعار النفط من الحرب التجارية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين.

وقال محللون إن انخفاض وول ستريت، الذي تقتفي أسعار الخام أثره أحيانا، أدى إلى تفاقم خسائر العقود الآجلة للنفط.

وهبطت عقود برنت الآجلة نحو 20 بالمئة من ذروتها في 2018، مع تقلص الإمدادات العالمية عقب تخفيضات الإنتاج التي طبقتها أوبك وروسيا، إلى جانب انخفاض صادرات إيران وفنزويلا بسبب العقوبات الأميركية.