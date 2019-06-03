وبحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولار للبرميل بانخفاض 71 سنتا أو 1.1 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة، وفق "رويترز".

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.09 دولار للبرميل منخفضة 41 سنتا أو 0.8 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وتأتي الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد عن ثلاثة بالمئة، الجمعة، ليصبح مايو أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ نوفمبر الماضي.

وقال ميثون فرناندو، محلل الاستثمار لدى ريفكين للأوراق المالية، في مذكرة اليوم "أسعار النفط تنخفض بفعل توترات تجارية جديدة بعد أن أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب توترات التجارة العالمية عبر التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك، إحدى أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومورد كبير للنفط الخام".

وفي تحرك تقليدي للأسواق المالية خلال أوقات الضبابية، ارتفع الذهب اليوم لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأصول عالية المخاطر مثل النفط، ووضعوا أموالهم في الأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا مثل المعدن النفيس.

وقال بنك "باركليز" في مذكرة نُشرت، الجمعة، إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في مارس "انخفض على نحو كبير على أساس سنوي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2017... إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميا على أساس سنوي".