وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الزيادة في الرسوم على قائمة من السلع الصينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في العاشر من مايو، ولكنه وافق على فترة سماح للبضائع المحمولة بحرا، والتي غادرت الصين قبل هذا الموعد ليتم تطبيق الرسوم السارية قبل ذلك وهي 10 في المئة.

وفي 15 مايو حدد مكتب الممثل التجاري الأميركي الأول من يونيو موعدا نهائيا لهذه السلع، التي تصل إلى الولايات المتحدة تبدأ بعدها هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في تحصيل الرسوم، التي تبلغ 25 في المئة في الموانئ الأميركية. وانتهت المهلة الساعة 12.01 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، السبت.

وتشمل زيادة التعريفة الجمركية مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات الوسيطة من الصين بما في ذلك خوادم الإنترنت والأثاث والمكانس الكهربائية ومنتجات الإضاءة.

وبدأت الصين في وقت سابق|، السبت، في تحصيل رسوم انتقامية أعلى على معظم السلع الواردة في قائمة مستهدفة تشمل بضائع أميركية قيمتها 60 مليار دولار.

وكانت هذه التعريفات قد أعلنت في 13 مايو وبدأ سريانها عند منتصف الليل في بكين (الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش) وتفرض رسوما إضافية تبلغ 20 في المئة أو 25 في المئة على أكثر من نصف 5140 منتجا أميركيا مستهدفا.

وكانت الصين قد فرضت من قبل رسوما إضافية تبلغ 5 في المئة أو 10 في المئة على السلع المستهدفة.