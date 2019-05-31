وأوضح المسؤولان الكبيران لرويترز أن الدفعة الأولى من الموظفين العائدين ستتكون من كبار المسؤولين والمهندسين المهمين لعمل الشركة، وذلك بعد أسبوعين من سحب إكسون موظفيها الأجانب الستين أو نحو ذلك من الحقل، ونقلهم جوا إلى دبي.

وجاء الإجلاء بعد أيام فقط من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد، متعللة بما قالت إنها تهديدات من إيران، التي لها علاقات وثيقة مع قوات الحشد الشعبي العراقية.

وقال أحد المسؤولين إن إكسون طلبت تكثيف الحماية الأمنية من الشرطة والجيش في مواقع العمل والإقامة، وإن العراق استجاب لذلك. وتلقت الشركة رسائل تطمين من وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة.

كان وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، وصف الإجلاء في حينه بأنه "غير مقبول وغير مبرر"، قائلا إنه خطوة سياسية، ولا يرجع إلى مخاوف أمنية حقيقية.

وأضاف أنه بعث بخطاب إلى إكسون موبيل بعد مغادرة الموظفين يطالب فيه الشركة بإعادتهم للعمل على الفور في الحقل الواقع بجنوب العراق.

يذكر أن إكسون موبيل هي المقاول الرئيس في اتفاق طويل الأجل مع شركة نفط الجنوب العراقية لتطوير وإعادة تأهيل الحقل النفطي وزيادة الإنتاج.

وحسبما قال مسؤولون عراقيون، لم يتأثر الإنتاج بالإجلاء، وتواصل العمل بشكل طبيعي، تحت إشراف مهندسين عراقيين.

واستمر الإنتاج عند حوالي 440 ألف برميل يوميا، وأشار مسؤولون عراقيون لاحقا إلى أنه سيزيد إلى 490 ألف برميل يوميا خلال فترة وجيزة.