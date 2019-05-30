ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله، إن ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" التي ستستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، ستعقد في موعدها يومي 25 و26 يونيو المقبل.

وأوضح المسؤول أن الشق السياسي من خطة السلام، الذي يتعامل مع القضايا الشائكة محور الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سينشر "عندما يكون الوقت مناسبا".

في غضون ذلك، التقى كبير مستشاري دونالد ترامب، غاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي الخاص جيسون غرينبلات، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لمناقشة خطة إدارة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وتوقف كوشنر وغرينبلات في القدس كجزء من جولة في الشرق الأوسط لحشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد الشهر المقبل في البحرين، والذي وصفه البيت الأبيض بأنه "الجزء الأول من خطة السلام".