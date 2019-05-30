ونزل نيكي 0.29 في المئة إلى 20942 نقطة، في أدنى مستوى للمؤشر القياسي منذ منتصف فبراير.

وفي وقت سابق تراجع المؤشر 0.92 في المئة إلى 20809، ليقترب من أدنى مستوى خلال معاملات 14 مايو، البالغ 20751 نقطة.

وقال ماسايكوي دوشيدا، كبير محللي السوق لدى راكوتين للأوراق المالية "أي انتعاش حول ذلك المستوى سيفضي إلى تشكل قاع مزدوج وقد يدعم السوق",

وأضاف أن النزول عن ذلك الخط سيأخذ نيكي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير، ويؤثر أكثر على المعنويات الضعيفة بالفعل في السوق.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 في المئة إلى 1531.98 نقطة، في أقل مستوى إقفال له منذ 11 يناير.