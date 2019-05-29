وقال المصرف المركزي في بيان إن معدل التضخم وصل في العام 2016 إلى 274.4%، وفي العام 2017 إلى 862.6%، وفي العام 2018 إلى 130060%.

غير أن هذه الأرقام على ارتفاعها تبقى ضئيلة للغاية، إذا ما قورنت بتلك الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وبحسب الصندوق فإن معدل التضخم في فنزويلا وصل في 2018 إلى مليون و370 ألفاً بالمئة، في حين يتوقّع أن يصل إلى 10 ملايين بالمئة في نهاية العام الجاري.

من جهة ثانية أظهرت بيانات المركزي الفنزويلي أنّ عائدات البلاد من صادرات النفط التي تمثل 96% من مداخيل الخزينة تراجعت بدورها في 2018 لتبلغ 29.81 مليار دولار.

وكانت هذه العائدات 85.603 مليار دولار في 2013، و71,732 مليار دولار في 2014، حين تراجعت أسعار الذهب الأسود، واستعرت الأزمة في الدولة الأميركية اللاتينية.

وعلى الرّغم من أنّ أسعار النفط استعادت عافيتها في 2016، إلاّ أن الأمر لم ينسحب على الاقتصاد الفنزويلي وذلك بسبب الهبوط الحاد في الإنتاج.

وبحسب البيانات الرسمية فإنّ العرض الفنزويلي من النفط هبط من 3.2 مليون برميل يومياً قبل عشر سنوات، إلى 1.03 مليون برميل يومياً في أبريل الماضي.

وهذه هي المرة الأولى منذ 3 سنوات التي ينشر فيها المصرف المركزي مثل هذه البيانات.

وكان المصرف، الموالي للرئيس نيكولاس مادورو، توقف قبل 3 سنوات عن إصدار هذه البيانات، من دون أن يعطي أي تبرير لذلك.