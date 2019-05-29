وتقدمت الإمارات بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالميا في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير.



وصعدت الإمارات إلى المركز الأول عالميا في محور "كفاءة الأعمال"، والمركز الثاني عالميا في محور "الكفاءة الحكومية".



كما حققت المراكز الخمسة الأولى عالميا في عدد من المحاور الفرعية، مثل المركز الأول في "الممارسات الإدارية"، والمركز الثاني عالميا في كل من "التجارة الدولية" و"الكفاءة والإنتاجية" و"البنية التحتية" و"السلوكيات والقيم" و"أسواق العمالة"، والمركز الثالث عالميا في "التمويل الحكومي" و"السياسات الضريبية".

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "انطلقنا في سباق التنافسية منذ 10 سنوات، ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليميا والخامس عالميا. فمضمار التنافسية ليس له نهاية".



وتابع: "الريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء.. ولن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية. نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات".





