وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة نقطة، وبنظرة متشائمة دون ذلك.

وفي أبريل، ارتفع المؤشر 3.4 بالمئة إلى84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تركيا لن تستطيع تحقيق المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير الاقتصاد الضعيف على الإيرادات.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية لـ"الاقتصاد التركي" سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند (BB).

وأضافت فيتش أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.

وتوقعت الوكالة أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.